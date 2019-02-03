РИАМО - 3 фев. Сотрудники МЧС проверили все этажи здания управы Басманного района столицы после информации о задымлении, очага возгорания не обнаружено, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Поступило сообщение о задымлении на улице Новая Басманная, дом 37, строение 1. Наши подразделение на место прибыли, поэтажно проверили здание. Признаков загорания никаких нет», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили о том, что в здании управы Басманного района столицы на первом этаже наблюдается задымление.