РИАМО - 3 фев. Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова стартовал в Красногорске, участие в первый день приняли 53 команды по 10 человек, а также дети 2011–2012 годов рождения, участвующие в личном зачете, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Красногорск.

В воскресенье в 11:00 прошло открытие фестиваля, в 11:30 стартовали команды детских садов. Старт детей до восьми лет прошел в 12:00. А 4 февраля, в заключительный день фестиваля, в 11:00 на дистанции от 500 метров до 5 километров пройдут учащиеся спортшкол в возрастной категории 2001–2010 годов рождения.

«Спортивный праздник прошел на стадионе «Зоркий» и носит имя своего создателя – Сергея Веселова, президента лыжного клуба «Красногорск». На лыжню вышло 53 команды по 10 человек и дети, участвующие в личном зачете: дошкольники и школьники 2011–2012 годов рождения. Юные лыжники в категории до 8 лет прошли 300 метров спортивной дистанции», – говорится в сообщении.

Каждому участнику выдали майку с номером и сладкий подарок. Памятные медали на финише вручили глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и первый заместитель председателя Московской областной думы, легендарная лыжница Лариса Лазутина. После соревнований ребята смогли покататься на оленьих и собачьих упряжках.