РИАМО - 3 фев. В подмосковных Химках на проспекте Мельникова неизвестный похитил автомобиль Land Rover Discovery стоимостью 2 миллиона рублей, подозреваемого в краже разыскивают, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого февраля в 23:45 <…> обратился гражданин 1967 года рождения, зарегистрированный по адресу: городской округ Химки, проспект Мельникова, дом 19, с заявлением о том, что в период времени с 23:50 27 января до 23:40 1 февраля от дома по вышеуказанному адресу неизвестный похитил его автомашину Land Rover Discovery», – сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.