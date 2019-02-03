РИАМО - 3 фев. Отец умершего рэпера Децла Александр Толмацкий собирается поехать за телом сына в Ижевск, он заявил, что о точных причинах смерти пока «ничего непонятно», сообщает «Говорит Москва».

О смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте». По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца. Ему было 35 лет.

«Сердце остановилось. Я поеду в Ижевск за ним. Ничего непонятно», – сказал Толмацкий.

По словам отца музыканта, причина смерти рэпера неизвестна. Дата похорон также пока неизвестна.

Как рассказал концертный директор рэпера Павел Беленец, у исполнителя остановилось сердце. Врачи полчаса пытались его откачать, но не добились результата.

«После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», – сказал Беленец.