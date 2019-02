View this post on Instagram

Более 260 спортсменов приняли участие в юбилейных Всероссийских соревнованиях по мотокроссу в Мытищах > > > Подмосковье представляют 5 юношеских и 2 команды во взрослых заездах. Участники приехали из семи регионов России. Соревнования приурочены к 115-летию со дня рождения легендарного военного летчика-испытателя Валерия Чкалова, который внес большой вклад в развитие отечественного мотоциклетного спорта. СССР. Первый Чкаловский заезд стартовал в 1939-ом после его трагической гибели и с тех пор проводится уже 80 раз. Соревнования являются самыми крупными в стране. Они проходят по 5-ти классам мотоциклов среди юниоров и мужчин – OPEN с шипами и без, с объемом двигателей до 85, 125 и 750 см³. #живуспортом #НашеПодмосковье #спортмо #Мытищи