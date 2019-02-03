РИАМО - 3 фев. Более 260 спортсменов приняли участие в юбилейных всероссийских соревнованиях по мотокроссу в подмосковных Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Подмосковье представляют пять юношеских и две команды во взрослых заездах. Участники приехали из семи регионов России. Соревнования приурочены к 115-летию со дня рождения легендарного военного летчика-испытателя Валерия Чкалова, который внес большой вклад в развитие отечественного мотоциклетного спорта СССР», – говорится в сообщении.

Первый Чкаловский заезд стартовал в 1939-м после трагической гибели летчика и с тех пор проводится уже 80 раз.

Соревнования являются самыми крупными в стране – они проходят по пяти классам мотоциклов среди юниоров и мужчин – OPEN с шипами и без, с объемом двигателей до 85, 125 и 750 кубических сантиметров.

Мотокросс стал самым зрелищным и массовым спортивным мероприятием в 2017 и 2018 годах, не только по количеству участвовавших спортсменов (более 320 человек), но и по количеству зрителей, посетивших соревнование – от 1,5 до 2 тысяч человек.