РИАМО - 3 фев. В подмосковных Химках в 22-й раз прошли соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня», победителей наградили кубками, медалями и ценными призами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования состоялись на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. На мероприятии присутствовали ветераны спорта, сотрудники различных предприятий и организаций Москвы и Подмосковья. Среди участников соревнований более тысячи местных жителей. Приветствовал участников лыжной гонки глава горокруга Химки Дмитрий Волошин.

«Зима в Подмосковье – это время, когда каждый может найти себе развлечение по душе, независимо от возраста и интересов. В Химках созданы все условия для любителей активного зимнего отдыха. На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в 22-й раз прошли соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня». Перед началом соревнований лично проверил готовность всех трасс, также для нас важно обеспечение безопасности и порядка на территории», – прокомментировал Волошин.

Соревнования прошли на дистанции в 1 километр для детей младше 9 лет. Путь в 5 километров преодолели юноши и девушки, а участники старше 18 лет смогли побороться за первенство на дистанции в 10 километров. Победители награждены кубками, медалями и ценными призами.

Перед забегом участникам бесплатно подготавливали лыжи, обрабатывали скользящую поверхность специальной щеткой и мазью, чтобы скольжение по трассе было лучше.

Массовые лыжные соревнования «Московская лыжня» проходят с 1997 года в рамках открытой всероссийской гонки «Лыжня России».