РИАМО - 3 фев. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в воскресенье днем задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

С утра в воздушных гаванях количество отмененных и задержанных рейсов было 22.

В международном аэропорту «Домодедово» восемь рейсов задержали, еще шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» девять рейсов задерживаются, во «Внукове» – задерживаются восемь рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задерживается один рейс.

В воскресенье в Москве и Подмосковье прогнозируется мокрый снег и дождь, на дорогах гололед. Максимальная температура воздуха – до плюс 2 градусов.

Кроме того, на территории Московского региона на воскресенье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного тумана и гололеда.