РИАМО - 3 фев. В подмосковной Коломне произошел пожар в бане, в тушении возгорания принимают участие 10 человек, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Третьего февраля в 14:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, город Коломна, проезд Горюнова, дом 1», – говорится в сообщении.

В 14:48 пожар локализовали. Дальнейшая информация уточняется.

В ликвидации возгорания задействованы три единицы техники и 10 человек.