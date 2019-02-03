РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. В подмосковном Королеве «Ночные волки» прокатили на снегокатах и квадроциклах детей из детских домов, написал в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Александр Ходырев.

В мероприятии приняли участие около 50 детей из трех детских домов.

«Уже восьмой год подряд в нашем городе проходит очень важное для нас и для детей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, мероприятие. Байкеры мотоклуба «Ночные волки» с соблюдением всех норм безопасности устраивают для ребят катание на снегокатах и квадроциклах на берегу Клязьмы», – говорится в сообщении главы.

После катания все ребята могли попить чай из самовара с печеньем и конфетами.