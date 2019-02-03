РИАМО - 3 фев. В Дмитровском городском округе в деревне Татищево произошел пожар в частном доме, открытое горение ликвидировали на площади 450 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Татищево поступило 3 февраля в 12:30.

«В 13:00 – локализация пожара. В 13:43 – ликвидация открытого горения на площади 450 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорании задействованы четыре единицы техники и 12 человек. Дальнейшая информация уточняется.