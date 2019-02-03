РИАМО – 3 фев. Мосгордума готова поддержать инициативу об установке памятной таблички на дом, где жил рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) в случае, если данное предложение поступит в парламент, передает ТАСС.

«Табличка может появиться через 10 лет после того, как человек ушел из жизни. Это давнее правило, в Москве оно не меняется – время своих героев фильтрует. Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение жителей Москвы, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено», – сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он также добавил, что пока такое предложение не поступало.

О смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте».

По данным СМИ, артист скончался от остановки сердца. Врачи, прибывшие в клуб Posh в центре Ижевска, пытались реанимировать певца в течение пяти минут, но все попытки были безуспешными.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.