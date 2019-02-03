РИАМО - 3 фев. Министерство здравоохранения РФ назвало самую подверженную для ожирения возрастную группу, так, среди пациентов старше 55 лет зафиксировано наибольшее число случаев, пишет RT.

«Согласно данным Минздрава России, <…> в 2017 году больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет», – говорится в сообщении.

Как сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян, в этом возрасте снижается физическая активность, а привычки в еде остаются прежними. В связи с этим и растет риск ожирения.

«Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысячи килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем ее», – рассказал Тутельян.

По его словам, последнее время участились случаи ожирения и среди молодых.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости ожирением в 2017 году вырос, этот показатель вновь достиг максимума. Так, в 2017-м ожирением официально болели 2 миллиона человек – 1,3%. В 2016 году – 1,24% или 1,39 миллиона человек.

Как отметили в ведомстве, основные причины этого заболевания – отсутствие образования в вопросах здорового питания. Кроме того, последнее время достигнуты успехи в диагностике заболевания, его стали чаще выявлять.

В марте прошлого года ведомство сообщило, что ситуация с ожирением у российских мужчин стала угрожающей.