РИАМО - 3 фев. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 5 квадратных метров в кафе на 2-м проезде Марьиной Рощи в Москве, в момент пожара в помещении никого не было, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В кафе по адресу: 2-й проезд Марьиной Рощи, дом 22 было загорание на площади 5 квадратных метров, его оперативно ликвидировали. Людей в помещении не было», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что загорание происходило на кухне. Причины происшествия уточняются. Пострадавших в результате инцидента нет.