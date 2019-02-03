РИАМО - 3 фев. В деревне Татищево Дмитровского городского округа загорелся частный дом, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Третьего февраля в 12:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Татищево», – говорится в сообщении.

В 13:00 пожар локализовали. Дальнейшая информация уточняется.

В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы техники и 12 человек.