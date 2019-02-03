РИАМО - 3 фев. Один человек пострадал в результате пожара, который произошел в квартире в поселке Мисцево городского округа Орехово-Зуево, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Третьего февраля в 02:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, поселок Мисцево, улица Центральная, дом 29, квартира 1», – говорится в сообщении.

В 04:24 пожар ликвидировали. В результате есть пострадавший.

Для тушения возгорания задействовали пять единиц техники и 19 человек.