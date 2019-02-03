РИАМО - 3 фев. На северо-западе Москвы сотрудник полиции получил ножевое ранение в результате бытового конфликта, злоумышленник задержан и передан следственным органам, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В ночь на 3 февраля на бульваре Яна Райниса в ходе бытового конфликта мужчина 1974 года рождения причинил ножевое ранение находящемуся в свободное от службы время сотруднику ГИБДД по Северо-Западному административному округу МВД России по Москве. Пострадавший доставлен в медучреждение. Угрозы для его жизни нет. Злоумышленник задержан и передан следственным органам для проведения дальнейших действий», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту также начата служебная проверка.