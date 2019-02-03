РИАМО - 3 фев. На новой сцене театра «У Никитских ворот» 8 и 9 февраля состоится премьера спектакля «Стеклянный зверинец» по одноименной пьесе Теннесси Уильямса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теннесси Уильямс написал почти о том же, о чем Антон Павлович Чехов сказал в пьесе «Дядя Ваня»: про невольное одиночество и бессилие человека перед обстоятельствами жизни. Это история про людей, которые не могут вырулить на дорогу, ведущую к счастью. Все герои пьесы несчастны, потому что приговорены к судьбе неудовлетворенностью своим существованием», – рассказывает художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский.

«Стеклянный зверинец» впервые поставили в 1944 году в Чикаго, тогда он получил высокую оценку критиков. Главный герой по имени Том Уингфилд предается воспоминаниям о своей юности. Он живет с сестрой Лаурой и матерью Амандой в Сент-Луисе, тяготится своей работой и мечтает о совсем другой жизни. Аманда же всеми силами хочет сделать детей счастливыми, но в итоге рушит и без того хрупкий семейный мир.

В спектакле примут участие два актерских состава. Роль Аманды исполнят заслуженная артистка России Галина Борисова и Яна Прыжанкова, Тома сыграют Александр Чернявский и Максим Якимов, Лауру – Ника Пыхова и Наталия Калашник, Джима (товарищ Тома) – Михаил Озорнин и Александр Панин.

Это первая премьера театра в 2019 году. Начало спектакля в 19:00.