РИАМО – 3 фев. Прибывшие в клуб Posh в центре Ижевска врачи более пяти минут пытались реанимировать рэпера Кирилла Толмацкого, которому внезапно стало плохо, сообщает РЕН ТВ.

«Исполнителю неожиданно стало плохо в курилке клуба, где он выступал на дне рождения предпринимателя. Приступ был внезапным и быстрым. Прибывшие на место медики даже не успели положить Кирилла Толмацкого на каталку. Реанимационные действия проводили прямо на полу», – говорится в сообщении.

По словам концертного директора Кирилла Толмацкого, врачи пытались завести сердце артиста более пяти минут, но все попытки были безуспешными.

О смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте».

По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца. Ему было 35 лет.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.