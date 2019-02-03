РИАМО - 3 фев. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) на юго-востоке столицы задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельной иностранной валюты, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники ОЭБиПК в одном из столичных кафе задержали подозреваемых в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных купюр иностранной валюты. Ими оказались 39-летний москвич, 46-летний и 39-летний приезжие», – говорится в сообщении

У мужчин изъяли купюры иностранной валюты разного достоинства на общую сумму 2,4 тысячи евро, которые злоумышленники намеревались сбыть за 84 тысячи рублей. Согласно результатам исследования, представленные купюры являются поддельными.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемые находятся под стражей.