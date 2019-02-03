РИАМО - 3 фев. В центре столицы в Пресненском районе сотрудники полиции ликвидировали притон для занятий проституцией, задержаны две женщины, подозреваемые в организации борделя, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Оперативники ОУР ОМВД России по Пресненскому району выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире на Пресненском валу задержали двух женщин в возрасте 40 и 45 лет, подозреваемых в организации притона для занятия проституцией», – говорится в сообщении.

Также в квартире оперативники задержали двух девушек, которые за деньги оказывали услуги интимного характера. В отношении них был составлен протокол об административном правонарушении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.