РИАМО - 3 фев. Сотрудники управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике начали проверку по факту смерти российского музыканта Кирилла Толмацкого в Ижевске, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Назначено судебно-медицинское исследование», – говорится в сообщении.

О смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте». По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца. Ему было 35 лет.

Как отмечено в сообщении, музыкант умер около 00:00 в кафе Posh в центре Ижевска. Тело рэпера без телесных повреждений было обнаружено в курилке.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», Кровь моя, кровь» и другие.