Первый российский рэпер, «тот самый паренек в дредами», Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля. 35-летнему музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, врачи не смогли его спасти. Обозреватель РИАМО вспомнила самые яркие выступления хип-хоп звезды нулевых, на которых выросло целое поколение.

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году в Москве. По легенде, любовь к рэпу у юного Кирилла появилась в тот момент, когда он учился в Швейцарии. Его соседом по комнате был африканец – сын президента Замбии, который сутками напролет слушал рэп.

Как позже рассказывал Кирилл, он попросил переселить надоевшего соседа в другую комнату, но, вернувшись в Россию, понял, что без этой музыки он уже не может жить.

В 1999 году Децл отращивает дреды, записывается в школу брейк-данса и выпускает первый трек «Пятница» и клип на него.

Первые выступления артист смог организовать при поддержке своего отца Александра Толмацкого, с его помощью и записывал первые альбомы.

В 2000 году на прилавках музыкальных магазинов появился первый альбом Децла «Кто?ты», который сразу же стал очень популярен. Эта пластинка удостоилась премии «Record 2000», а сам артист – звания лучшего дебютанта года. Этот «мальчик с дредами», по мнению критиков, дал старт для начала движения массовой волны хип-хопа в нашей стране. Без его мега-хита «Вечеринка у Децла дома» не обходилась ни одна школьная дискотека.

Чуть раньше, в 1999 году, лицо молодого рэпера попало на обложку модного музыкального журнала «ПТЮЧ». В 2000-м Децл подписал контракт с компанией Pepsi и стал «лицом компании». Так, буквально за год, из неизвестного паренька Кирилл Толмацкий превратился в мегазвезду. Молодежь начала 2000-х, подражая исполнителю, стала носить дреды.

Однако на вершине славы Децл оставался недолго. После двух успешных альбомов он поссорился с отцом, который был его продюсером. Позже Децл даже сменил псевдоним и выбрал себе имя Le Truk. Он записал еще 5 альбомов, но они уже не были так успешны, как предыдущие.

Всего за свою музыкальную карьеру Децл выпустил девять студийных альбомов. Последний альбом – «Неважно, кто там у руля» - вышел в 2018 году. У артиста вышло около 30 клипов.

Не все знают о том, что молодой рэпер снимался в нескольких кинофильмах. В 2005 году он снялся в фильме «Продается дача» в роли рэпера Васи. В 2013 он уже сыграл главную роль в фильме «Рай по требованию». В кинофильме «Закон каменных джунглей» артиста можно увидеть в эпизодической роли.

С 2008 года Децл стал чаще выступать на закрытых вечеринках и давать клубные концерты. В последние годы об исполнителе тоже мало кто слышал – он продолжал выступал на закрытых вечеринках, записывал альбомы с иностранными артистами и ставил театральные перфомансы.

Известие о внезапной смерти артиста шокировало музыкальное сообщество, да и все поколение начала 2000-х, выросшее на его творчестве. «Искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память» - написал в соцсетях известный рэп-исполнитель Баста. В последние годы рэперы конфликтовали и даже дошли до судебных разбирательств.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в память о Децле опубликовал стихотворение в Instagram. Соболезнования высказал ви-джей MTV 2000-х Александр Анатольевич.



У Децла остался 13 летний сын Тони, который копирует стиль папы и тоже носит дреды.