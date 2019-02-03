РИАМО - 3 фев. В городском округе Мытищи в одной из квартир на проспект Астрахова обнаружен труп мужчины 1987 года рождения, гражданина Белоруссии, в преступлении подозревают его соотечественника, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки обнаружили 1 февраля.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области мужчина 1979 года рождения, гражданин Республики Беларусь», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено в ссоре в ходе распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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