РИАМО - 3 фев. В воскресенье в Московской области ожидаются осадки в виде ледяной крупы и ледяного дождя, высока вероятность гололедов, температура воздуха в середине дня может дойти до плюс 2 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

«Атлантическое влажное тепло, клином вторгающееся в центральную часть Европейской России, несет с собой ряд неблагоприятных условий погоды. В первой половине наступившего воскресенья высока вероятность образования гололедов и переохлажденных осадков: ледяной крупы и ледяного дождя», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, наземные наблюдения подтверждают эти данные. Так, гололеды и переохлажденные осадки уже отмечены в Смоленской, Калужской и Московской областях. Это может затруднить движение автотранспорта и работу аэропортов, возможны обрывы линий электропередачи и падение ветвей деревьев.

Ранее столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана, как следствие, плохой видимости, гололедицы.

Кроме того, на территории Подмосковья и Москвы на 3 февраля объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного тумана и гололеда.