РИАМО - 3 фев. Сотрудники уголовного розыска УВД по Южному административному округу Москвы задержали 42-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске около 10 лет за совершение мошенничества, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В 2008 году подозреваемый в одном из банков оформил кредитный договор на покупку автомобиля, предоставив подложную справку о месте работы и заработной плате. После чего злоумышленник продал автомобиль, не погасив кредитную задолженность. Денежные средства, полученные от продажи автомобиля, он потратил по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.