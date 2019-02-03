РИАМО - 3 фев. В Наро-Фоминском округе в городе Верея произошел пожар в частном доме, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Третьего февраля в 06:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, город Верея, улица Павлова, дом 12», – говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлечено три единицы техники, 11 человек. Дальнейшая информация уточняется.