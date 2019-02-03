РИАМО - 3 фев. Поклонники известного российского рэп-исполнителя Децла в социальных сетях Рунета оставляют соболезнования в связи со смертью певца, многие шокированы известием, ведь артист вел здоровый образ жизни, не употреблял наркотики и алкоголь.

О смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте». По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

«Помню 2000 год, мне 10 лет. Иду с мамой и одноклассником в футболке «Кто ты?!» на ЛДС, где дают совместный концерт Децл и Дельфин. Я фанател, понятно, по первому. Второго пойму гораздо позже. Децл открыл дверь в хип-хоп и понеслось. Спасибо, Кирилл, и спи спокойно», – написал пользователь Дима Ерыкалов в Twitter-аккаунте.

Много поклонников музыканта пишут о своих грусти и огорчении в связи со смертью музыканта в таком молодом возрасте.

«Не был фанатом, не знаю ни одной песни наизусть. Но это не отменяет того факта, что Децл сделал определенный вклад в рэп культуру нашей страны. Чертовски грустно, что уходят молодые», – пишет пользователь G-Nise в Twitter.

Для многих исполнитель связан с периодом взросления, с детскими воспоминаниями.

«Децл для меня – это конец 8-го класса. Я уже не ношу трубы, не фанат Dr.Dre и Snoop Dog. Мы с другом в то время слушаем Арию. А тут у него дома оказывается кассета с первым альбомом «Кто ты?». Включаем по приколу, а потом несколько месяцев все домашние тусовки проходят под него. RIP», – написал пользователь Screw L.

К тому же пользователей волнует причина смерти музыканта, многие отмечают, что рэпер вел здоровый образ жизни.

«Шокирующее утро. Умер Децл, просто остановилось сердце после концерта в Ижевске, никаких предпосылок не было. Я знаю, что он ничего не употреблял (как многие сейчас) и вел здоровый образ жизни, от этого еще интереснее причина смерти. Земля пухом тебе, Кирилл», – написал Александр Афанасьев в Twitter.