РИАМО - 3 фев. Представители транспортного комплекса Москвы встретились с голодающим в знак протеста таксистом и пригласили его совместно обсудить пути решения ситуации с ценообразованием агрегаторов такси, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как уточняется в материале, власти призвали его не рисковать здоровьем и предложили ему работу со стабильной зарплатой в «Мосгортрансе», но он отказался. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет разрешения на таксомоторную деятельность на автомобиль, на котором он ездит.

«Мы приехали на место и встретились с таксистом, который выступает против ценообразования агрегаторов. Наши мнения в этом вопросе совпадают, и именно эти предложения направлены нами в Госдуму. Мы согласны с тем, что для повышения безопасности тарифы должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, так как именно перевозчик несет все затраты на содержание и эксплуатацию автомобиля», – сообщили в пресс-службе департамента.

Также в департаменте подчеркнули, что для повышения безопасности агрегаторы должны гарантировать таксистам минимальную заработную плату. Это сократит количество ДТП из-за долгого нахождения за рулем. В настоящее время это практика ведущих мировых мегаполисов.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве таксист и многодетный отец Андрей Герс объявил голодовку из-за уменьшения доходов и резких ухудшений условий труда.

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