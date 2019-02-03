РИАМО - 3 фев. Задержанный аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, помещен в изолятор временного содержания в подмосковной Балашихе, начались следственные действия по делу, сообщает «Эхо Москвы».

По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска Азат Мифтахов – аспирант мехмата МГУ – был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах. Правоохранители вышли на след аспиранта при расследовании уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января. В общежитии МГУ 1 февраля были задержаны шесть человек, в том числе и Мифтахов.

«Сегодня <…> пройдут следственные действия. Сидоркина (адвокат задержанного – ред.) также рассказала, что в разговоре с ней следователь утверждала, что Мифтахова якобы задержали 2 февраля вечером, однако даже официальные СМИ начали сообщать об этом с 1 февраля», – говорится в сообщении.

Накануне адвокат подозреваемого пыталась установить его местонахождение.