РИАМО - 3 фев. Москва активно двигается к созданию мирового уровня качества общественного пространства на территории города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Речь идет о всей городской среде, она потихоньку шаг за шагом двигается к другому качественному уровню, включая дворы, парки, скверы, улицы, площади, фасады домов, особо охраняемые природные территории, набережные», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, весь город – это «одна большая площадка реновации общественного пространства».

«Москва динамично двигается к созданию мирового уровня качества общественного пространства», – заключил столичный градоначальник.

В 2018 году Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни. В международный рейтинг вошли такие критерии, как развитие инфраструктуры, возможность трудоустройства, уровень культуры, туризма и экономики.

В минувшем году в столице благоустроили 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 парков по месту жительства и 33 бульвара, сквера и площади.

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