РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В спортклубе подмосковного Подольска около 60 человек посетили тренерский семинар и общую тренировку, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Людмила Панькова.

«Вчера, 2 февраля, в спортивном клубе «Альянс Спорт» в Подольске прошел тренерский семинар и общая тренировка, в которых приняли участие спортивные клубы городского округа и Новой Москвы: «Витязь», «Ударник», «Цезарь», «Московия», «Felix Fight» и «Воин». Всего было 35 спортсменов, семь тренеров и 18 гостей (около 60 человек - ред.)», – сказала Панькова.

В ходе мероприятия тренера отобрали лучших из своих воспитанников для отработки спаррингов.

Она отметила, что подобные мероприятия позволяют обмениваться опытом как тренерам, так и спортсменам.