РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска пожарные ликвидировали возгорание в одной из бань в садоводческом некоммерческом товариществе «Дубки-7», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 2 февраля в 19:12 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, СНТ «Дубки-7». Пожар был ликвидирован в 21:03», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек.