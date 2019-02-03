РИАМО - 3 фев. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» утром в воскресенье задержали и отменили 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» четыре рейса задержаны, еще девять отменили. В аэропорту «Шереметьево» шесть рейсов задерживаются. Во «Внукове» два рейса задержали.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержан один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и дождь, также возможен гололед, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса.

Кроме того, на территории Подмосковья и Москвы на воскресенье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного тумана и гололеда.