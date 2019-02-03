РИАМО - 3 фев. В воскресенье на столичных дорогах будет скользко, к середине дня температура в городе может составить 0 – плюс 2 градуса, кроме того, на улицах туман, из-за чего снижается видимость, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«За окном минус 4 градуса. К полудню ожидается 0 градусов, небольшой снег и туман. Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко, пожалуйста, будьте внимательны за рулем», – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Подмосковья и Москвы на 3 февраля объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного тумана и гололеда.