РИАМО - 3 фев. По сведениям очевидцев, на юго-востоке столицы неизвестные злоумышленники напали на водителя такси, забрали у него телефон и угнали автомобиль, сообщает в воскресенье РЕН ТВ.

Происшествие случилось в ночь на 3 февраля на Зеленодольской улице.

«По словам очевидцев, преступники ограбили водителя, забрав у него телефон. После этого злоумышленники сели в такси и скрылись на нем», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о нападении на таксиста, устанавливаются обстоятельства происшествия.