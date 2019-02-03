РИАМО - 3 фев. Близкие и коллеги российского исполнителя Кирилла Толмацкого выражают соболезнования в социальных сетях в связи со смертью рэпера.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», – написал Василий Вакуленко на своей странице в Instagram.

Мать исполнителя опубликовала в Instagram траурное черное фото, под которым оставила надпись: «Люблю тебя.....1983-2019».

О смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте».

По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца после концерта в Ижевске.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто ты?», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», Кровь моя, кровь» и другие.