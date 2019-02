View this post on Instagram

Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом, благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться Хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню - Письмо. RIP Легенда 🙏🏽😔