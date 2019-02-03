РИАМО - 3 фев. Коллеги российского исполнителя Кирилла Толмацкого выражают соболезнования в социальных сетях в связи со смертью рэпера.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», – написал Василий Вакуленко на своей странице в Instagram.

Мать исполнителя опубликовала в Instagram траурное черное фото, под которым оставила надпись: «Люблю тебя.....1983-2019».

Свои соболезнования на странице в Twitter оставил также журналист Алексей Венедиктов.

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров написал стихи в связи со смертью музыканта.

«Ритмом музыка всяка ведома, и с пластинок сдувая пылинки, вечеринка у Децела дома, собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал. Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», – написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Также свои соболезнования оставил в Instagram российский певец Егор Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид.

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом, благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам», – написал Крид.

О смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. Также о смерти исполнителя указано и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте».

По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца после концерта в Ижевске.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто ты?», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», Кровь моя, кровь» и другие.

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