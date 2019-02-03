РИАМО - 3 фев. В Москве в воскресенье ожидается мокрый снег и дождь, также возможен гололед, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, на дорогах туман, как следствие, плохая видимость, в связи с чем столичных водителей просят быть аккуратными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«В городе будет туман. Видимость сильно ограничена. Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию», – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Подмосковья и Москвы на 3 февраля объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного тумана и гололеда.