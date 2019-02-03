РИАМО - 3 фев. В одном из столичных кафе в центре Москвы бармен избил до смерти посетителя заведения, в настоящее время его задержали, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

«По данным следствия, утром 2 февраля 2019 года в помещении бара, расположенного по улице Земляной вал в городе Москве, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан бармен 1992 года рождения», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Задержанный доставлен в отдел, где с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.