РИАМО - 3 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и дождь, также возможен гололед, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ветер южных румбов принесет теплый и влажный воздух. При облачной погоде временами пройдут осадки в виде мокрого снега, во второй половине дня в виде дождя. Возможен гололед. Максимальная температура воздуха в столице в послеполуденные часы от 0 до плюс 2 градусов, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха около 85%.

Синоптики добавляют, что такие метеопараметры в сочетании с отдельными возмущениями геомагнитного фона оказывают негативное влияние на самочувствие, настроение и психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями и с синдромом хронической усталости. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Следует поддерживать организм поливитаминами и адаптогенами.