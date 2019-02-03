РИАМО - 3 фев. Ушел из жизни российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, сообщил на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», - написал Толмацкий.

О смерти исполнителя сообщается также и в официальной группе Дэцла в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», - сообщается в группе.

По данным некоторых СМИ, артист скончался от остановки сердца после концерта в Ижевске.

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто ты?», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», Кровь моя, кровь» и другие.