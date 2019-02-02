РИАМО - 2 фев. Сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом обыграла команду Швеции со счетом 6:5, сообщает Газета.ru.

«Защищает титул сборная России! Труднейшая победа команды, но определенно заслуженная! Герои сегодняшнего матча: Алмаз Мизгаров оформляет хет-трик, Евгений Дергаев записывает на свой счет дубль, а вот благодаря голу Юрия Викулина игра и перешла в овертайм», - говорится в сообщении.

Несколько раз по ходу встречи уступала российская команда. Победителя в основное время определить не удалось, а в овертайме Миргазов поставил уверенную точку в финальной игре.