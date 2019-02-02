РИАМО - 2 фев. В Ботаническом саду МГУ в Москве на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов расцвела «мозолистая» орхидея, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Мозолистая» орхидея - пафиопедилум, или венерин башмачок, мозолистый (Paphiopedilum callosum) - расцвела на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посетители могут увидеть редкое растение с эффектным цветком в одной из витрин в Пальмовой оранжерее», - говорится в сообщении.

Родина этого цветка - Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. В природе данная орхидея произрастает на земле либо камнях на высоте от 300 до 2000 метров. Цветет поздней весной и в начале лета.

«Кроме того, в числе новых редких цветущих орхидей — венерины башмачки Дэя и Делената, дендробиум благородный, одонтоглоссумы, ликаста Скиннера, гастрорхисы и другие. Продолжает цвести самая дорогая орхидея в мире Золото Кинабалу», - добавляется в материале.

С четверга по субботу включительно тропики «Аптекарского огорода» открыты до 1 часа ночи, в Пальмовой оранжерее XIX века с 20:00 играет музыка.

В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России - более тысячи видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И она постоянно пополняется редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции - ее активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.