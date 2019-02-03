РИАМО - 3 фев. Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова состоится на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в воскресенье и понедельник, 4 февраля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Соревнования пройдут на лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий» по адресу: Московская область, Красногорск, улица Речная, д 37, строение 1», – говорится в сообщении.

Третьего февраля в 11:00 пройдет открытие фестиваля, в 11:30 стартуют команды детских садов. Старт детей до восьми лет - в 12:00.

«Для ребят подготовили дистанцию длиной 300 метров. А также катание на оленьих и собачьих упряжках, ансамбль «Чукотка», конкурсы и игры на снегу, вкусная каша, горячий час, сладости и отличное настроение!» – добавляется в материале.

А 4 февраля в 11:00 дадут старт соревнованиям учеников спортшкол 2001-2010 годов рождения. Дистанции от 500 метров до 5 километров, стиль классический.