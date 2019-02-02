РИАМО - 2 фев. Порядка 3 миллионов человек побывали в Подмосковье за время новогодних праздников, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Подмосковье – на первом месте среди регионов России по популярности турпоездок на новогодние праздники. С конца декабря до 16 января Московскую область посетило 3 миллиона путешественников, это на 10% больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

Ранее сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщал, что Московская область вошла в пятерку популярных направлений России для отдыха этой зимой. Туристы бронируют зимние поездки в Подмосковье в среднем на три ночи и тратят на аренду жилья 3,5 тысячи рублей на семью в сутки.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.