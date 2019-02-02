РИАМО - 2 фев. В конькобежном центре «Коломна» прошли традиционные открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в них поучаствовали свыше тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Открыла соревнования серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в командной гонке, двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Ольга Граф.

«Во всероссийских соревнованиях «Лед надежды нашей» приняло участие рекордное количество спортсменов, воспитанников спортивных школ и секций, школьников, студентов и жителей города. Всего – более 1 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Ледовый дворец в Коломне в очередной раз подтвердил статус одного из лучших центров по развитию конькобежного спорта во всей России и стал главной площадкой для проведения турнира Всероссийского уровня.

«Лед надежды нашей» с каждым годом привлекает все больше конькобежцев всех возрастов со всей России. Популярность данного вида спорта, как и в принципе массового спорта, стремительно набирает обороты, что, безусловно, не может не радовать. Уверен, что данное мероприятие послужит отличным источником выявления новых талантов на конькобежной арене российского спорта», – добавил министр.