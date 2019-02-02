РИАМО - 2 фев. Неизвестный украл машину Toyota Camry с неохраняемой стоянки от дома в Одинцовском районе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 февраля в 06:00 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1960 года рождения с заявлением о том, что с 03:00 по 06:00 1 февраля от дома с неохраняемой стоянки в Одинцовском районе неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма материального ущерба составила 1,38 миллиона рулей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.