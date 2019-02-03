РИАМО - 3 фев. Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны России (ФСО) в воскресенье планирует провести юбилейное Всероссийское соревнование по мотокроссу на «Приз имени В.П. Чкалова» на мототреке клуба «Галлакс» в районе деревни Бородино в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО РФ.

Первый «Чкаловский мотокросс» состоялся в феврале 1939 года в память о погибшем при выполнении полета на истребителе летчике Валерии Чкалове. С тех пор эта гонка имеет статус крупнейшей на территории нашей страны и проводится практически без перерывов.

«Чкаловский мотокросс» отличается от множества других тем, что зачет команде производится по последнему финишировавшему гонщику из состава каждой команды. Такие жесткие правила позволяют назвать его уникальным событием в мире мотоспорта», – отмечается в сообщении.

Автомотоклуб ФСО уже 7 лет проводит «Чкаловский мотокросс» в целях возрождения традиций российского мотоспорта, популяризации мотокросса и привлечения большего количества участников и зрителей соревнования.

Мотокросс стал самым зрелищным и массовым спортивным мероприятием в 2017 и 2018 годах, не только по количеству участвовавших спортсменов (более 320 человек), но и по количеству зрителей, посетивших соревнование (от 1,5 до 2 тысяч человек).

Главный приз – большая керамическая ваза с портретом Валерия Чкалова (хранится в зале славы и истории ФСО в Кремле), была изготовлена в 1939-м году после смерти прославленного летчика. На время проведения мотокросса, автомотоклуб ФСО России выставляет вазу на подиуме и по окончании соревнования символически вручает победившей команде.

Организатор соревнований дополнительно награждает специальными денежными призами команды, все спортсмены которых выступают на мотоциклах отечественного производства или сборки на территории РФ, подтвержденной технической комиссией.

Прибытие гостей с 10:00, торжественное открытие – 11:30, награждение победителей и призеров соревнования – 16:30 – 17:00.