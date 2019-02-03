РИАМО - 3 фев. Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня – 2019» начнутся в 12:00 в воскресенье, старт дадут на территории Олимпийского учебно-спортивного центра Московской Федерации профсоюзов «Планерная» в Химках, сообщается на сайте МФП.

«На территории Олимпийского учебно-спортивного центра Московской Федерации профсоюзов «Планерная» пройдут XXII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня – 2019» для трудящихся организаций и предприятий города Москвы и членов их семей. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача», – говорится в сообщении.

Соревнования проводятся на трех дистанциях. Для детей 2009 года рождения и моложе подготовили трассу в 1 километр, для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе – 5 километров, для мужчины и женщины 2000 года рождения и старше – 10 километров.

«На всех дистанциях старт общий в 12:00. Участники гонки проходят регистрацию в стартовой зоне, не прошедшие регистрацию к старту не допускаются», – добавляется в материале.