РИАМО - 2 фев. Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров выиграла Алена Косторная, сообщает Газета.ru.

«Алена Косторная лидирует на первенстве России среди юниоров по итогам короткой программы, Анна Щербакова занимает второе место, а подопечная Евгения Плющенко Анастасия Тараканова – третье», – говорится в сообщении.

Известная своими четверными прыжками ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова допустила падение и оказалась лишь на седьмой строчке.